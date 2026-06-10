В сёлах Хабаровского края начали наводить порядок со связью

В Хабаровском крае начали решать проблемы со связью в отдалённых сёлах северных районов. После жалоб жителей Аяно-Майского района на место направили министра цифрового развития края Евгения Дёмина, сообщил в своих соцсетях губернатор Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, люди часто сетовали, что интернет работает нестабильно, а связь пропадает. Особенно много обращений поступало с севера края, где расстояния, погода и сложная инфраструктура делают проблему связи особенно острой.
Первые изменения уже есть. В Аяно-Майском районе перенастроили спутниковый канал, после чего интернет стал работать быстрее. В аэропорту села Аян установили мини-вышку сотовой связи — на следующей неделе там должна появиться голосовая связь.
В школах Аяна и Нелькана также перенастроили сеть. После этого, как отметил губернатор, учителя и дети перестали жаловаться на невозможность нормально пользоваться интернетом для учёбы и домашних заданий.
До 1 августа власти планируют расширить канал связи за счёт субсидий операторам. Договорённости уже есть с двумя крупными операторами, ещё с одним переговоры продолжаются. До 30 сентября в Аяне должны появиться бесплатные точки Wi-Fi в общественных местах.
«У Хабаровского края нет окраин — и это не лозунг, а руководство к действию», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор также поручил министру цифрового развития до середины августа лично выехать в Нелькан, Чумикан и Охотск. Там он должен встретиться с жителями, собрать жалобы по связи и на месте определить, где нужны срочные решения.