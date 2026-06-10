Прилепин назвал киевский режим «коллективной старухой Шапокляк»

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Украинские власти — это «коллективная старуха Шапокляк», и они готовы вести боевые действия террористическими методами, чтобы добиться медийного эффекта. Такое мнение высказал ТАСС российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин.
«Они просто вредничают. Это все понятно. По большей части, у этого [режима] не стратегические цели, а пиар-пропагандистские, что “мы вам вредим”. Украинское руководство — это такая коллективная старуха Шапокляк. Они все что угодно готовы делать, в том числе по колледжу бить, детей убивать, подростков, пассажирские автобусы обстреливать. Я еще раз говорю: для победы на фронте это никакого смысла не несет. Они просто показывают свое поганое звериное рыло», — сказал Степанов.
Прилепин сравнил киевский режим с террористами конца 90-х, из-за атак которых произошло сплочение внутри общества, потому что никто не был застрахован от терактов. И сейчас солидарность внутри российского общества также должна повыситься на фоне атак киевского режима, уверен писатель.