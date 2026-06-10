В Госдуме призвали дать бизнесу стимулы для развития корпоративного спорта

«Речь не идет о дополнительных бюджетных расходах. Необходимый механизм уже существует в системе финансирования мер поддержки через Социальный фонд. Наша задача проработать изменения, которые позволят включить мероприятия по физической культуре и спорту в действующие инструменты поддержки работодателей. Это станет важным шагом для развития корпоративного спорта и укрепления здоровья работающего населения страны», — сказал депутат.