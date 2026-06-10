В Госдуме призвали дать бизнесу стимулы для развития корпоративного спорта

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государственные меры поддержки должны быть расширены на бизнес, который вкладывается в спортивные программы для сотрудников. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре Амир Хамитов («Новые люди»).
«Речь не идет о дополнительных бюджетных расходах. Необходимый механизм уже существует в системе финансирования мер поддержки через Социальный фонд. Наша задача проработать изменения, которые позволят включить мероприятия по физической культуре и спорту в действующие инструменты поддержки работодателей. Это станет важным шагом для развития корпоративного спорта и укрепления здоровья работающего населения страны», — сказал депутат.
По его словам, государство уже признало корпоративный спорт частью системы охраны труда, однако работодатели, которые вкладываются в спортивные программы для сотрудников, пока не имеют возможности воспользоваться механизмами поддержки, действующими для других профилактических мероприятий. «Это очевидный нормативный пробел, который требует устранения», — подчеркнул парламентарий.