Крупнейший в мире дом для диких пчел внесли в Книгу рекордов Гиннесса

В турецкой провинции Адана официально зарегистрирован новый мировой рекорд. Построенный здесь экологический комплекс для диких насекомых-опылителей вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире «Отель для пчел».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Akit, площадь сооружения составляет 45,63 квадратного метра. Конструкция изготовлена из природных материалов и включает множество специальных полостей, предназначенных для гнездования диких пчел.
Достижение подтвердила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши Гемиджи. По ее словам, после проведения всех необходимых замеров объект был признан крупнейшим сооружением подобного типа в мире.
Авторы проекта отмечают, что его главная задача заключается в поддержке популяций насекомых-опылителей. Такие виды играют важную роль в сохранении биоразнообразия, функционировании экосистем и обеспечении сельскохозяйственного производства.
Перед регистрацией рекорда специалисты проверили объект на соответствие установленным требованиям и подтвердили его размеры. После завершения процедуры достижение было официально внесено в реестр мировых рекордов.
Дополнительное значение проекту придает его экологическая направленность. «Отели для пчел» создаются для привлечения и сохранения диких видов опылителей, численность которых во многих странах сокращается под воздействием урбанизации, изменения природной среды и других факторов, влияющих на состояние экосистем.
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