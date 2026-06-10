Крупнейший в мире дом для диких пчел внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Дополнительное значение проекту придает его экологическая направленность. «Отели для пчел» создаются для привлечения и сохранения диких видов опылителей, численность которых во многих странах сокращается под воздействием урбанизации, изменения природной среды и других факторов, влияющих на состояние экосистем.