Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца

Ученые из Университета Рединга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Исследование опубликовано в журнале Food & Function.
Специалисты изучили рацион более 30 тысяч участников из Великобритании и США с помощью биомаркеров. Они обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флаванолов — веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных пяти порций фруктов и овощей в день.
Наибольшее содержание флаванолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.
Авторы исследования считают, что текущие рекомендации по «пяти порциям в день» нуждаются в уточнении, поскольку точный выбор продуктов может сделать рекомендации более эффективными и реально снизить риск сердечных заболеваний, говорится в материале.
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