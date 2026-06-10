Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца

Специалисты изучили рацион более 30 тысяч участников из Великобритании и США с помощью биомаркеров. Они обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флаванолов — веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных пяти порций фруктов и овощей в день.