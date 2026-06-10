Харрис может снова побороться за президентский пост: Дмитриев посмеялся над потенциальными кандидатами

Политик и бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытать удачу на выборах главы государства в 2028 году. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев шутливо прокомментировал эти слухи. Он дал емкую оценку возможному выдвижению Камалы Харрис в президенты США в посте на страничке в Х.