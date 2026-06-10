Алина Ахметова стала очередным новичком «Амурских Тигриц»

Девушке всего 18 лет, родилась она в Санкт-Петербурге, но выступала только в одной команде «Тулица-2 U20» (с 2022 по 2026 год). Играет она на позиции доигровщика. Несмотря на юный возраст Алина Ахметова — двукратная обладательница Кубка «Первая высота», серебряный призер Кубка России U20 (в сезоне 2025/2026), бронзовый призер Российской лиги U20 (в сезоне 2022/2023) и серебряный призер Proton Youth Cup (в сезонах 2024/2025 и 2025/2026).