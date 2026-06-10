Трамп после новых ударов США заявил, что сделка с Ираном всё ещё возмозжна

«Я верю в то, что следует отвечать жёстко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет такой и дальше», — сказал он в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.