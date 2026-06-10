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Трамп после новых ударов США заявил, что сделка с Ираном всё ещё возмозжна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне новых ударов США заявил, что мирная сделка с Ираном всё ещё возможна.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном всё ещё возможна.

«Я верю в то, что следует отвечать жёстко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет такой и дальше», — сказал он в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.

Кроме того, по словам Трампа, новые удары по территории Ирана являются мощным ответом на якобы сбитый вертолёт США.

«Это ответ на то, что они сделали с вертолётом прошлой ночью», — заявил он и отметил, что удар является «очень сильным и мощным».

Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache. По данным Axios, США проводят вторую волну ударов по Ирану.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что военные не оставят ни одно нападение без ответа. В КСИР заявили, что Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в ответ на удары США.

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