Трамп после новых ударов США заявил, что сделка с Ираном всё ещё возмозжна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном всё ещё возможна.
«Я верю в то, что следует отвечать жёстко. Я придерживался этого принципа на протяжении всей своей жизни. У нас также есть сделка, которая была очень хорошей и, вероятно, будет такой и дальше», — сказал он в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.
«Это ответ на то, что они сделали с вертолётом прошлой ночью», — заявил он и отметил, что удар является «очень сильным и мощным».
Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, Соединённые Штаты «будут обязаны ответить».
В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache. По данным Axios, США проводят вторую волну ударов по Ирану.