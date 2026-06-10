Минздрав утвердил стандарт медпомощи при «синдроме оборотня»

Гипертрихоз, который также называют «синдромом оборотня» — это избыточный рост волос, в том числе и на тех участках тела, где оволосения быть не должно. Болезнь может оказаться симптомом какого-то онкологического заболевания, являться следствием черепно-мозговых травм, мозговых сосудистых расстройств, эндокринных и нервных заболеваний.