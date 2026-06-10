В Госдуме рассказали, как можно увеличить отпускные

«В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет», — сказал Свищев, отметив, что суды в таких спорах встают на сторону работников, а работодателю грозит штраф до 50 тыс. рублей.
Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском. Для расчета используется формула: общий доход делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Он также отметил, что при повышении заработной платы в организации отпускные должны пересчитываться с применением коэффициента индексации.
Свищев обратил внимание, что выбор месяца отпуска также влияет на итоговую сумму выплат: в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше. «Отпускные рассчитываются из среднего заработка, а зарплата за отработанные дни из стоимости одного рабочего дня. В месяце с 23 рабочими днями стоимость одного дня ниже, и потеря в деньгах при уходе в отпуск становится незаметнее. И наоборот: в мае (19 рабочих дней) или январе (15 рабочих дней) каждый рабочий день стоит дорого, поэтому брать отпуск в такие месяцы невыгодно, вы потеряете в деньгах», — пояснил депутат.
Он также напомнил, что нерабочие праздничные дни, попадающие в период отпуска, не уменьшают его продолжительность, но и не оплачиваются отдельно.
Кроме того, Свищев перечислил порядок действий в случае ошибок при расчете отпускных: сначала необходимо обратиться к работодателю с заявлением о перерасчете, затем — в Государственную инспекцию труда, а при необходимости — в суд. По его словам, работники имеют право контролировать правильность начислений и добиваться перерасчета.