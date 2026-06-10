В Госдуме рассказали, как можно увеличить отпускные

Свищев обратил внимание, что выбор месяца отпуска также влияет на итоговую сумму выплат: в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше. «Отпускные рассчитываются из среднего заработка, а зарплата за отработанные дни из стоимости одного рабочего дня. В месяце с 23 рабочими днями стоимость одного дня ниже, и потеря в деньгах при уходе в отпуск становится незаметнее. И наоборот: в мае (19 рабочих дней) или январе (15 рабочих дней) каждый рабочий день стоит дорого, поэтому брать отпуск в такие месяцы невыгодно, вы потеряете в деньгах», — пояснил депутат.