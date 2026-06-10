Массовое заболевание детей произошло в одном из лагерей Красноярского края (видео)

«Детям была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что причиной возникновения заболевания стали внешние факторы, не связанные с организацией питания в учреждении», — сообщили в СК и Роспотребнадзоре.