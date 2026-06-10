Массовое заболевание детей произошло в одном из лагерей Красноярского края (видео)

В Ачинском округе Красноярского края возбуждено уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания в оздоровительном лагере «Сокол».
Как сообщили в прокуратуре, 9 июня 16 воспитанников обратились в медпункт с жалобами на плохое самочувствие. Одного ребенка госпитализировали с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
«Детям была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что причиной возникновения заболевания стали внешние факторы, не связанные с организацией питания в учреждении», — сообщили в СК и Роспотребнадзоре.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе условия пребывания детей в учреждении. Также на территории лагеря проводится комплекс дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
«В целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на 7 дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, в 2016 году в лагере «Сокол» уже происходило массовое отравление: тогда в больницу попали 31 ребенок и 5 взрослых сотрудников.