В Хабаровском крае спасатели МЧС России и волонтёры Национального центра помощи детям вместе готовятся к поисковому сезону. В мае первая группа волонтерского отряда побывала в поисково-спасательном отряде (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в июне приехала вторая. В ходе экскурсии и практических занятий участники обменялись друг с другом опытом проведения поисковых работ, оказания первой помощи заблудившимся и пострадавшим в природной среде, сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Волонтёры участвуют в учебно-ознакомительных встречах на базе поисково-спасательного отряда МЧС России, потому что в поисковый период важно быть готовыми ко всему», — отметила региональный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в ДФО, руководитель добровольческого ПСО «Лига Спас» Ольга Щукина.
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда МЧС России Иван Саволайнен познакомил гостей с работой водолазного подразделения и кинологических расчётов, показал аварийно-спасательную машину, оборудование, экипировку — всё, что используется в реальных поисково-спасательных работах.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае спасатели и волонтёры готовятся к поисковому сезону. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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С врачом МЧС России Александром Луниным обсудили актуальные изменения в алгоритмах оказания первой помощи, обменялись практическим опытом.
Кроме этого, волонтеры пообщались со специалистами Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они рассказали, как действовать в острых стрессовых ситуациях и правильно взаимодействовать с пострадавшими.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае собаки-спасатели сдают экзамены на поиск людей. В аттестации кинологических расчетов МЧС России Дальневосточного федерального округа участвовали шесть специалистов с четвероногими помощниками из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Амурской области.