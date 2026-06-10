Украинские центры сообщили о росте очередей за загранпаспортами

На Украине зафиксированы перебои с выдачей заграничных паспортов. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на сотрудников паспортных сервисов.
По данным собеседников издания, причиной задержек стала нехватка бланков для изготовления документов. В связи с этим оформление паспортов может занимать больше времени, чем предусмотрено стандартными сроками.
Сотрудница одного из киевских подразделений паспортного сервиса рассказала, что даже при заказе срочного изготовления документа получить его в течение семи рабочих дней становится затруднительно. При этом точные сроки задержек пока не называются.
На фоне сложившейся ситуации в центрах предоставления административных услуг начали образовываться очереди. Желающих получить документы стало заметно больше, чем обычно.
По мнению представителей паспортной службы, рост спроса связан сразу с несколькими факторами. Один из них — сезон отпусков, когда многие граждане планируют поездки за границу. Кроме того, увеличилось число украинцев, которые оформляют новые загранпаспорта еще до окончания срока действия старых.
Как утверждает сотрудница сервиса, часть граждан предпочитает не сдавать действующий документ при оформлении нового. Вместо этого они подают заявление о его якобы утрате, что также способствует увеличению нагрузки на систему выдачи паспортов.
Также влияет на ситуацию накопление заявок в период повышенного спроса. Если дефицит бланков сохранится, сроки изготовления документов могут увеличиться, а нагрузка на центры административных услуг и паспортные подразделения останется высокой в течение ближайшего времени.
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