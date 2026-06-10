Украинские центры сообщили о росте очередей за загранпаспортами

По мнению представителей паспортной службы, рост спроса связан сразу с несколькими факторами. Один из них — сезон отпусков, когда многие граждане планируют поездки за границу. Кроме того, увеличилось число украинцев, которые оформляют новые загранпаспорта еще до окончания срока действия старых.