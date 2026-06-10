Дмитрий Демешин: Качество мобильной связи и Интернета в Аяно-Майском районе улучшилось

Губернатор Хабаровского края сообщил, что ранее ему часто поступали жалобы от жителей северных районов региона на плохое качество мобильной связи и Интернета. Чтобы решить проблему он отправил в Аяно-Майский район, откуда поступало больше всего таких жалоб, министра цифрового развития региона Евгения Демина. Демину предстояло на месте разобраться в ситуации и принять меры для ее исправления. И это дало положительный результат. «Мы перенастроили спутниковый канал, благодаря чему Интернет стал работать быстрее. В аэропорту села Аян установили мини-вышку сотовой связи. На следующей неделе там появится голосовая связь, и можно будет спокойно позвонить. В школах Аяна и Нелькана перенастроили сеть: теперь учителя и дети больше не жалуются на то, что не могут выполнять домашние задания», — рассказал Дмитрий Демешин. Кроме того, до 1 августа краевые власти расширят канал связи за счет субсидий операторам. «Мегафон» и «Билайн» уже согласились на это, а с «МТС» сейчас ведутся переговоры на этот счет. До 30 сентября в Аяне появятся бесплатные точки Wi-Fi в общественных местах. Теперь министру цифрового развития Хабаровского края Евгению Демину предстоит по поручению Дмитрия Демешина до середины августа съездить в Нелькан, Чумикан и Охотск, чтобы поговорить с местными жителями, узнать у них об имеющихся проблемах со связью и оперативно решить их.