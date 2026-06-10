В Хабаровске суд отказался взыскивать со студента 100 тысяч рублей пенсии

Фонд настаивал, что молодой человек должен был сообщить об отчислении и вернуть деньги — однако Фемида не нашла доказательств, что он умышленно скрывал эту информацию или действовал недобросовестно. Кроме того, суд учёл, что пенсия является средством к существованию, а сам фонд долгое время не проверял, сохраняются ли основания для выплат.