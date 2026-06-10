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В Хабаровске суд отказался взыскивать со студента 100 тысяч рублей пенсии

Молодой человек получал пенсию по потере кормильца как студент очной формы обучения — но выплаты продолжались и после отчисления из университета.

В Хабаровске суд не стал взыскивать с местного жителя почти 100 тысяч рублей переплаты по пенсии по потере кормильца. Решение принял Индустриальный районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

С иском обратилось региональное отделение Социального фонда России. В фонде указали, что молодой человек получал пенсию как студент очной формы обучения, но после отчисления из университета выплаты продолжались.

Суд установил, что студент учился очно в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и получал пенсию до октября 2024 года. После отчисления информация об этом вовремя не поступила в Социальный фонд, из-за чего и возникла переплата — более 99 тысяч рублей.

Фонд настаивал, что молодой человек должен был сообщить об отчислении и вернуть деньги — однако Фемида не нашла доказательств, что он умышленно скрывал эту информацию или действовал недобросовестно. Кроме того, суд учёл, что пенсия является средством к существованию, а сам фонд долгое время не проверял, сохраняются ли основания для выплат.

В итоге в иске о взыскании денег отказали. Решение вступило в законную силу.