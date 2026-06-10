В ГД сообщили, что вахтовикам при досрочном увольнении компенсируют переработки

Разработанная депутатами инициатива была внесена в Госдуму в мае. Изменения предлагается внести в статьи 300 и 302 Трудового кодекса РФ. Законопроектом предлагается проводить подсчет часов переработки как разницу между числом фактически отработанных часов и нормой рабочего времени за этот же календарный период, которая считается исходя из нормальной продолжительности рабочего времени.