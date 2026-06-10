В ГД сообщили, что вахтовикам при досрочном увольнении компенсируют переработки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий работодателя компенсировать все переработки вахтовика при прекращении его трудового договора. Об этом ТАСС заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Правительство поддержало данные корректировки Трудового кодекса, также поддержал профильный комитет Совета Федерации, — сказал депутат. — Речь идет о корректировке Трудового кодекса для того, чтобы предусмотреть механизм компенсации переработок для тех граждан, кто работает вахтовым методом, в том случае, если они увольняются».
По его словам, в текущей редакции ТК РФ «нет четкого понимания, каким образом компенсировать переработанное время» в случае досрочного увольнения вахтовика.
Разработанная депутатами инициатива была внесена в Госдуму в мае. Изменения предлагается внести в статьи 300 и 302 Трудового кодекса РФ. Законопроектом предлагается проводить подсчет часов переработки как разницу между числом фактически отработанных часов и нормой рабочего времени за этот же календарный период, которая считается исходя из нормальной продолжительности рабочего времени.