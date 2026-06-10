Японская компания запустит ракеты в космос с воздушных шаров в стратосфере

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Японская частная компания AstroX намерена провести первый эксперимент с запуском космической ракеты с отправленного в стратосферу воздушного шара, что призвано существенно снизить расходы. В 2030-х годах таким образом предполагается выводить на орбиту микроспутники на коммерческой основе, сообщает информационное агентство Kyodo.
Запуск ракеты длиной 5 м планируется произвести в декабре с воздушного шара диаметром 100 м. К нему будет прикреплено стартовое устройство и прочее оборудование. Шар предполагается поднять на высоту 20−25 км, а ракета при первом эксперименте должна взлететь на высоту 100 км. Пуск будет производиться над океаном в районе японской префектуры Фукусима.
Компания AstroX утверждает, что подобный способ позволяет существенно сократить расходы, поскольку, в частности, не требует оборудования и обслуживания наземной стартовой площадки. До декабря фирма намерена провести предварительные эксперименты с запуском шара, с включением ракетного двигателя в стратосфере и т. д. В случае успеха первый малый спутник предполагается вывести таким способом на орбиту в 2029 финансовом году (завершается 31 марта 2030 года). В 2030-х годах компания планирует выйти на 50 таких пусков в год.