Японская компания запустит ракеты в космос с воздушных шаров в стратосфере

Компания AstroX утверждает, что подобный способ позволяет существенно сократить расходы, поскольку, в частности, не требует оборудования и обслуживания наземной стартовой площадки. До декабря фирма намерена провести предварительные эксперименты с запуском шара, с включением ракетного двигателя в стратосфере и т. д. В случае успеха первый малый спутник предполагается вывести таким способом на орбиту в 2029 финансовом году (завершается 31 марта 2030 года). В 2030-х годах компания планирует выйти на 50 таких пусков в год.