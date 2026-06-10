«Сквер русских сказок» начали обустраивать на ул. Калараша в Хабаровске

«Я хочу отметить ежегодную активность жителей района в голосовании за благоустройство общественных территорий — в этом году лидирует сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера, за него уже сейчас проголосовали более 12 тысяч горожан. Мы видим, что люди готовы вкладывать свое время и энергию в преображение родного города, и наша задача — поддержать эти инициативы и воплотить их в жизнь. Такие проекты, как “Сквер русских сказок”, становятся не просто благоустроенными территориями, а настоящими центрами притяжения, где рождаются новые традиции и укрепляется связь поколений», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.