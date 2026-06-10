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«Сквер русских сказок» начали обустраивать на ул. Калараша в Хабаровске

За его благоустройство в прошлом году проголосовали более 20 тысяч человек.

Источник: AmurMedia

Новый «Сквер русских сказок» появится в Хабаровске в 1-м микрорайоне на улице Калараша. В прошлом году сквер стал лидером голосования — тогда за него проголосовали более 20 тысяч человек. Территория попала в программу благоустройства на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Мы решили назвать этот сквер “Сквер русских сказок”, ведь именно на этих историях выросли мы, и на них же продолжают расти наши дети и внуки. На территории появятся узнаваемые персонажи из сказок “Три медведя” (0+), “Колобок” (0+), “Репка” (0+), а также герои произведений Пушкина и басен Крылова. Фигуры будут интегрированы с удобными лавочками и скамейками. А в центре сквера расположится фигура золотой рыбки — если её потереть, то желание сбудется», — рассказала заместитель мэра города — председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.

Помимо строительных работ, в сквере проведут тщательную санитарную чистку, поскольку многие деревья требуют замены на более молодую и здоровую растительность. Важно отметить, что сами жители Индустриального района примут активное участие в высадке новых деревьев, которые в будущем будут украшать этот замечательный сквер.

В октябре этого года жители Индустриального района получат новую, современную зону отдыха. На территории сквера проведут комплексную санитарную чистку, а также установят тематические малые архитектурные формы.

«Мы уже приступили к благоустройству. Работы завершим в октябре, согласно графику. В настоящее время специалисты занимаются планировкой территории», — подчеркнул подрядчик Пётр Игнатов.

«Сквер русских сказок» начали обустраивать на ул. Калараша в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

«Сквер русских сказок» начали обустраивать на ул. Калараша в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

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В течение пяти лет скверы Индустриального района занимают первые места в голосовании за благоустройство скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: благодаря этому появились скверы на Красной речке, на улице Рокоссовского, на улице Ворошилова и на Пятой площадке.

В этом году жители Индустриального района активно голосуют за сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера.

«Я хочу отметить ежегодную активность жителей района в голосовании за благоустройство общественных территорий — в этом году лидирует сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера, за него уже сейчас проголосовали более 12 тысяч горожан. Мы видим, что люди готовы вкладывать свое время и энергию в преображение родного города, и наша задача — поддержать эти инициативы и воплотить их в жизнь. Такие проекты, как “Сквер русских сказок”, становятся не просто благоустроенными территориями, а настоящими центрами притяжения, где рождаются новые традиции и укрепляется связь поколений», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru/. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет.