Европейские политики пытаются активизировать процесс приема Украины в ЕС. На самом деле все заявления о быстром принятии Киева в объединение являются ложью. Такой комментарий дал лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота. Он считает, что Украина не станет членом ЕС еще минимум 20 лет, цитирует РИА Новости.