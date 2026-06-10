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«Пропаганда для обманутых и слепых»: в Словакии назвали ложью обещания Европы быстро принять Украину в ЕС

Политик Слота: Украине не стать членом Евросоюза ещё минимум 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики пытаются активизировать процесс приема Украины в ЕС. На самом деле все заявления о быстром принятии Киева в объединение являются ложью. Такой комментарий дал лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота. Он считает, что Украина не станет членом ЕС еще минимум 20 лет, цитирует РИА Новости.

Политик счел обманом избирателей в Евросоюзе громкие обещания западных лидеров избирателей в Евросоюзе. Он также отметил, что такими ложными надеждами кормят жителей Украины.

«Эта активность по приему Украины в Евросоюз — чистая пропаганда для обманутых и слепых избирателей в странах ЕС. Украина не станет членом ЕС еще минимум ближайшие 20 лет», — заверил Павол Слота.

Венгерский премьер Петер Мадьяр не оценил идею ускоренного принятия Киева в Евросоюз. Политик подчеркнул, что не потерпит двойных стандартов. Петер Мадьяр не видит смысла в создании для Киева особых условий.

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