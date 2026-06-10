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Немецкий журналист раскритиковал отношение ФРГ к студентам из России

Немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель заявил, что решение немецких властей прекратить поддержку российских студентов стало серьезным просчетом.

Немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель заявил, что решение немецких властей прекратить поддержку российских студентов стало серьезным просчетом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Зайпеля, после начала украинского конфликта ряд российских студентов в Германии столкнулся с прекращением стипендиальных программ и другими ограничениями. Он считает, что подобные меры лишили стороны одного из важных каналов долгосрочного взаимодействия.

Публицист отметил, что молодые люди, приезжавшие на учебу в Германию, изначально проявляли интерес к стране и ее культуре. По его мнению, разрыв образовательных контактов привел к разочарованию и лишь усилил существующие противоречия.

Зайпель также обратил внимание на изменение международных связей. Он указал на развитие контактов между Россией, Китаем и государствами БРИКС, подчеркнув, что эти процессы продолжаются независимо от позиции западных стран.

Говоря об историческом контексте, журналист напомнил о многовековых связях между Россией и Германией. В частности, он призвал помнить о роли Екатерины II и других периодах истории, когда сотрудничество двух стран было тесным.

По мнению Зайпеля, ключевое значение для будущих отношений имеют личные контакты и обмен опытом между молодыми людьми. Он убежден, что именно образовательные и культурные связи способны создавать основу для взаимопонимания в долгосрочной перспективе.

По словам Зайпеля, несмотря на политические разногласия разных эпох, гуманитарные и академические контакты нередко оставались одним из немногих инструментов сохранения диалога между государствами и обществами, что, по его мнению, сохраняет актуальность и сегодня.

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