Фьючерс на золото впервые с 23 марта опустился ниже $4 250 за тройскую унцию

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил рост мировых цен на нефть выше $250 за баррель. Такой сценарий он связал с возможным введением новых ограничений против российского экспорта. По его словам, к уже действующим ограничениям на 16 млн баррелей могут добавиться ещё 7 млн баррелей российского экспорта.