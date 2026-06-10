Блогер Саша Кабаева сообщила о третьей беременности

Это будет второй совместный ребенок Кабаевой с хоккеистом Егором Зайцевым. Их дочь Ева родилась в апреле 2022 года. Также у блогера есть сын Демид от бизнесмена и кикбоксера Александра Липового, с которым у нее, по ее словам, не сложились отношения.