Блогер Саша Кабаева сообщила о третьей беременности

Блогер Саша Кабаева во вторник, 9 июня, сообщила подписчикам, что ждет третьего ребенка. Видео с округлившимся животом она опубликовала в соцсетях, задав вопрос, кто у нее родится — девочка или мальчик.
Это будет второй совместный ребенок Кабаевой с хоккеистом Егором Зайцевым. Их дочь Ева родилась в апреле 2022 года. Также у блогера есть сын Демид от бизнесмена и кикбоксера Александра Липового, с которым у нее, по ее словам, не сложились отношения.
Ранее Кабаева рассказывала, что долго пыталась завести ребенка с Липовым и сделала четыре попытки ЭКО, которые не привели к беременности. Она приняла решение разорвать отношения, но в тот момент узнала, что беременна естественным путем, передает «СтарХит».
Ранее стало известно, что актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Счастливой новостью с поклонниками звездная пара поделилась в социальных сетях.
За несколько дней до этого актриса Анна Михайловская тоже стала матерью во второй раз. О радостном событии звезда сообщила в своем блоге, опубликовав пост уже после выписки из роддома.