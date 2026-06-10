«Западная Украина сейчас представляет большой интерес. Эти люди настроены серьёзно. С них хватит. Они до смерти устали от Зеленского. И я думаю, что на Западной Украине таких настроений гораздо больше, чем в США и Европе понимают и осознают. Это хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что мы ничего не делаем для поддержки этих людей. А нам следует это делать. И мы можем помочь им, прекратив поддержку этой диктатуры в Киеве», — сказал Макгрегор.