Жители Западной Украины устали от диктатуры Зеленского, из-за чего Соединённым Штатам «следует посодействовать свержению» киевского режима, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что украинцы «до смерти устали» от Зеленского.
«Западная Украина сейчас представляет большой интерес. Эти люди настроены серьёзно. С них хватит. Они до смерти устали от Зеленского. И я думаю, что на Западной Украине таких настроений гораздо больше, чем в США и Европе понимают и осознают. Это хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что мы ничего не делаем для поддержки этих людей. А нам следует это делать. И мы можем помочь им, прекратив поддержку этой диктатуры в Киеве», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
Макгрегор отметил, что крах режима Зеленского уже предрешён.
«Прекратите всякую помощь и обеспечение правительства на Украине. Это положило бы конец происходящему. Я считаю, что для Украины песенка спета. Так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдёт», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.