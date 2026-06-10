В Хабаровске появится «Сквер русских сказок» с Колобком и Золотой рыбкой

В Хабаровске на улице Калараша в первом микрорайоне появится «Сквер русских сказок». Новую зону отдыха благоустроят в Индустриальном районе к октябрю, сообщили в городской администрации.
Территория попала в программу после голосования жителей. В прошлом году за сквер на улице Калараша отдали голоса более 20 тысяч человек, и этот участок стал одним из лидеров отбора на благоустройство в 2026 году.
В будущем сквере проведут санитарную чистку, уберут старые и аварийные деревья, высадят молодую зелень и установят тематические малые архитектурные формы. Здесь появятся персонажи русских сказок: «Три медведя», «Колобок», «Репка», герои произведений Пушкина и басен Крылова. Фигуры совместят с лавочками и скамейками.
Центральным элементом станет золотая рыбка. По задумке, она должна стать местной «точкой желаний»: если потереть фигуру, желание сбудется. Жители Индустриального района также смогут принять участие в посадке новых деревьев.
Подрядчик уже вышел на объект. Сейчас специалисты занимаются планировкой территории, завершить работы обещают по графику — в октябре.
Индустриальный район несколько лет подряд активно участвует в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому уже появились скверы на Берёзовой роще, улице Рокоссовского, улице Ворошилова и на Пятой площадке.
В этом году жители голосуют за сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера. По данным мэрии, за него уже отдали голоса более 12 тысяч горожан. Голосование продлится до 12 июня на единой федеральной платформе, принять участие могут россияне старше 14 лет.