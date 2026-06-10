Эксперт рассказал, как будет оплачиваться работа 12 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Работа в официальный праздничный день 12 июня должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
«Работа в выходной или нерабочий праздничный день подлежит оплате не менее чем в двойном размере», — сказал Петкилев.
Он отметил, что повышенный размер оплаты труда 12 июня положен всем штатным сотрудникам, привлеченным к работе. Сдельщики, сотрудники с почасовым или сменным графиком, а также работники на окладе также имеют право на повышенную оплату труда, если выйдут на работу в этот день. При этом эксперт подчеркнул, что работа 13 и 14 июня оплачивается в двойном размере, как правило, для сотрудников на пятидневном графике, поскольку даты выпадают на их законные выходные дни.
Петкилев уточнил, что в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре могут быть прописаны более высокие размеры оплаты труда.
«Вместо повышенной оплаты работник может выбрать компенсацию в качестве дня отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит», — заключил эксперт.