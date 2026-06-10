Эксперт рассказал, как будет оплачиваться работа 12 июня

Он отметил, что повышенный размер оплаты труда 12 июня положен всем штатным сотрудникам, привлеченным к работе. Сдельщики, сотрудники с почасовым или сменным графиком, а также работники на окладе также имеют право на повышенную оплату труда, если выйдут на работу в этот день. При этом эксперт подчеркнул, что работа 13 и 14 июня оплачивается в двойном размере, как правило, для сотрудников на пятидневном графике, поскольку даты выпадают на их законные выходные дни.