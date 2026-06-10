Эксперт назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам

«В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова “да”, “подтверждаю”, “согласен” — их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке», — рассказала Шилина.