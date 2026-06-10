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Белый дом обеспокоен отношениями Грузии с РФ и Китаем: Запад счел сотрудничество стран угрозой

L"AntiDiplomatico: США и Европа видят угрозу в сотрудничестве Грузии с РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Запад встревожился участившимися контактами Грузии с Россией и Китаем. США и Европа сочли сотрудничество государств якобы стратегической угрозой. Вашингтон уследил «опасный поворот» Тбилиси в сторону Москвы и Пекина, утверждает L'AntiDiplomatico.

Авторы материала назвали поведение США проявлением паранойи. По версии издания, Вашингтон пытается ограничить право Тбилиси на самостоятельный выбор партнеров по развитию.

«Подход США — и параллельно Европы — направлен на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией», — поясняют авторы статьи.

В МИД России между тем проинформировали, что тактическое ядерное оружие РФ не угрожает США. Его наличие не направлено на подрыв сложившегося баланса безопасности. Москва напомнила об аналогичных вооружениях у самого Вашингтона.

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