Запад встревожился участившимися контактами Грузии с Россией и Китаем. США и Европа сочли сотрудничество государств якобы стратегической угрозой. Вашингтон уследил «опасный поворот» Тбилиси в сторону Москвы и Пекина, утверждает L'AntiDiplomatico.
Авторы материала назвали поведение США проявлением паранойи. По версии издания, Вашингтон пытается ограничить право Тбилиси на самостоятельный выбор партнеров по развитию.
«Подход США — и параллельно Европы — направлен на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией», — поясняют авторы статьи.
В МИД России между тем проинформировали, что тактическое ядерное оружие РФ не угрожает США. Его наличие не направлено на подрыв сложившегося баланса безопасности. Москва напомнила об аналогичных вооружениях у самого Вашингтона.