Цена на черешню в российских магазинах снизилась на 24%

Спрос на ягоды в России устойчиво растёт уже несколько лет. По оценкам торговых сетей, он увеличивается примерно на 8−12% ежегодно в натуральном выражении. Основной движущей силой эксперты называют тренд на здоровый образ жизни: покупатели всё чаще включают ягоды в повседневный рацион как натуральный источник витаминов.