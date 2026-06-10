Цена на черешню в российских магазинах снизилась на 24%

По словам эксперта, черешня относится к сезонным продуктам, и её цена традиционно идёт вниз, когда начинается уборка урожая в южных регионах страны. В этом году из-за более холодной весны сбор ягод сместился ближе к июню.
В зависимости от формата магазина покупателям доступны от одного до четырёх видов черешни — российской, а также привезённой из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Сети наращивают сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере развития сезона предлагать широкий ассортимент ягод по доступным ценам.
Спрос на ягоды в России устойчиво растёт уже несколько лет. По оценкам торговых сетей, он увеличивается примерно на 8−12% ежегодно в натуральном выражении. Основной движущей силой эксперты называют тренд на здоровый образ жизни: покупатели всё чаще включают ягоды в повседневный рацион как натуральный источник витаминов.
Ранее учёные выяснили, что черника способна влиять на уровень сахара в крови в сторону его понижения, так как имеет в составе антоцианы. Особенно хороша ягода для пациентов с диабетом 2-го типа.
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