В ГД предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей

По мнению Кузнецова, инициатива является «двойным подарком» ко Дню России. «Для русского народа как “национализацию депутатов и сенаторов” — ими больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны собственностью, гражданством или видом на жительство к недружественным юрисдикциям. А для самих парламентариев это защита: мы убираем саму возможность внешнего шантажа и делаем их семьи неуязвимыми», — сказал он ТАСС.