В ГД предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внесет законопроект о запрете для депутатов и сенаторов, их супругов и несовершеннолетних детей иметь недвижимость за рубежом. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
По действующему закону полномочия депутата или сенатора прекращаются досрочно, если он, его жена или несовершеннолетние дети открыли счет в зарубежных банках, хранят там наличные и ценности или владеют ценными бумагами иностранных структур, долей в иностранных организациях и иными иностранными финансовыми инструментами.
Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретение или наличие у парламентария, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимости за пределами РФ. Еще одно основание — приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительства у супруга или несовершеннолетних детей сенатора или депутата.
Изменения также предлагается внести в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» и закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации», распространив указанные выше требования на кандидатов на должность депутата или сенатора.
По мнению Кузнецова, инициатива является «двойным подарком» ко Дню России. «Для русского народа как “национализацию депутатов и сенаторов” — ими больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны собственностью, гражданством или видом на жительство к недружественным юрисдикциям. А для самих парламентариев это защита: мы убираем саму возможность внешнего шантажа и делаем их семьи неуязвимыми», — сказал он ТАСС.