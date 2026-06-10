Мальчика с редким осложнением парагриппа спасли врачи в Приморье

В детское инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 поступил 12-летний пациент в тяжелом состоянии. Сначала у мальчика поднялась температура до 37,8°C, а через несколько дней появились судороги с потерей сознания, нарушения дыхания и сердцебиения. Сначала ребенка отвезли в Дальнереченскую больницу, где провели обследования и исключили наиболее опасные диагнозы, после чего перевели во Владивосток. «Комплексное обследование позволило установить причину заболевания — вирус парагриппа. Заболевание дало редкое осложнение и затронуло нервную систему. После уточнения диагноза была назначена необходимое лечение», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Наталья Бурма. Состояние ребенка удалось стабилизировать до удовлетворительного, мальчика выписали домой.