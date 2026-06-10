Глеб Гурбан покинул состав «СКА-Хабаровска»

Молодой белорусский защитник провел в Хабаровске два сезона. В минувшем первенстве он сыграл за армейцев 25 игр, отметившись в них двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом подошел к концу, но продлевать договор стороны не стали, и Глеб Гурбан покинул команду. Напомним, что ранее новым главным тренером армейцев стал Михаил Семенов, который руководил командой в конце прошлого чемпионата. Михаил Семенов снова возглавил дальневосточный клуб после того, как его покинул Сергей Юран «по личным семейным обстоятельствам».