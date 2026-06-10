Новосибирцев не коснулся сбой Соцфонда

В отделении Социального фонда России по Новосибирской области сообщили журналистам, что регион остался вне затронутых проблемой областей. Перечисление пособий прошло по графику, 8 июня, без сбоев.
В работе Соцфонда произошёл серьёзный технический сбой. В результате жители нескольких регионов не смогли вовремя получить детские пособия и выплаты по больничным листам.
Особенно пострадали выплаты для работающих родителей детей до полутора лет. Обычно эти средства поступают 8-го числа каждого месяца, но в июне часть россиян не получила их вовремя. Также возникли проблемы с оплатой больничных листов.
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Татьяна Картавых