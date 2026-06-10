Около 14 тысяч ребят стали выпускниками детских садов в Хабаровском крае

«По итогам первого этапа записи в 1 класс подано уже 8,5 тысячи заявлений. Этот этап завершится 30 июня, после чего школы в течение трех дней издадут приказы о зачислении детей. Если в приеме в школу будет отказано из-за отсутствия свободных мест, родитель или законный представитель ребенка должен обратиться к учредителю школы для определения образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок. Безусловно, все дети будут обеспечены местами в первых классах», — добавили в профильном ведомстве.