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Около 14 тысяч ребят стали выпускниками детских садов в Хабаровском крае

С 1 сентября они начнут обучение в школах региона.

Источник: AmurMedia

В этом году из дошкольных образовательных учреждений Хабаровского края выпустились 14 тысяч детей, которые уже в сентябре станут первоклассниками. Сейчас в регионе работает 431 детский сад. По президентскому нацпроекту «Семья» идет строительство еще 9 новых и капремонт 5 учреждений для дошкольников. Это позволяет создавать современные и комфортные условия для воспитания детей, сообщает министерство образования и науки Хабаровского края.

«Дошкольное образование — это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира. Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы», — отметили в министерстве.

Летом выпускники продолжают посещать детские сады, где они играют на свежем воздухе, участвуют в спортивных состязаниях, посещают кружки и, конечно, продолжают готовиться к школе, запись в которую уже началась.

«По итогам первого этапа записи в 1 класс подано уже 8,5 тысячи заявлений. Этот этап завершится 30 июня, после чего школы в течение трех дней издадут приказы о зачислении детей. Если в приеме в школу будет отказано из-за отсутствия свободных мест, родитель или законный представитель ребенка должен обратиться к учредителю школы для определения образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок. Безусловно, все дети будут обеспечены местами в первых классах», — добавили в профильном ведомстве.

Второй этап приема в школу стартует 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. В этот период заявление на зачисление в школу принимается независимо от места проживания ребенка — от тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории. Примут детей в том случае, если остались свободные места.

Для зачисления ребенка в школу необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для зачисления в школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация. Если к моменту зачисления документ еще не готов, разрешается предъявить справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.

Напомним, что 2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования в системе образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в России предложили изменить режим работы детских садов. Их необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.