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В Якутии реки Лена, Колыма и Яна вышли в устье

Обстановка с ледоходом постепенно стабилизируется.

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Реки Лена, Колыма и Яна в Якутии вышли в устье, обстановка с ледоходом постепенно стабилизируется, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Реки Лена, Колыма, Яна вышли в устье», — говорится в сообщении.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Протяженность ледохода составляет 92 км, за сутки он продвинулся на 35 км. В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие в устьевой части.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллаиховского района. Протяженность ледохода составляет 20 км, за сутки он продвинулся на 50 км. В ближайшие сутки-двое ледоход выйдет в устье. Сохраняется подтопление низменных участков местности в селах Кенг-Кюель и Сыаганнах.

«На текущий момент мы отмечаем положительную динамику: обстановка с весенним ледоходом в Якутии постепенно стабилизируется. Благодаря слаженной работе всех подразделений РСЧС удалось минимизировать риски и оперативно отреагировать на возникающие угрозы. В районах, где наблюдались подтопления, активно работают комиссии по оценке ущерба — специалисты фиксируют последствия паводка для дальнейшей адресной помощи жителям. Силами РСЧС оказывается вся необходимая поддержка, ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России, особенно при весенних половодьях и обильных ливневых дождях на малых горных реках. 5 мая на территории республики введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

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