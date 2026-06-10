В Якутии реки Лена, Колыма и Яна вышли в устье

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Реки Лена, Колыма и Яна в Якутии вышли в устье, обстановка с ледоходом постепенно стабилизируется, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Реки Лена, Колыма, Яна вышли в устье», — говорится в сообщении.
На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Протяженность ледохода составляет 92 км, за сутки он продвинулся на 35 км. В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие в устьевой части.
На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллаиховского района. Протяженность ледохода составляет 20 км, за сутки он продвинулся на 50 км. В ближайшие сутки-двое ледоход выйдет в устье. Сохраняется подтопление низменных участков местности в селах Кенг-Кюель и Сыаганнах.
«На текущий момент мы отмечаем положительную динамику: обстановка с весенним ледоходом в Якутии постепенно стабилизируется. Благодаря слаженной работе всех подразделений РСЧС удалось минимизировать риски и оперативно отреагировать на возникающие угрозы. В районах, где наблюдались подтопления, активно работают комиссии по оценке ущерба — специалисты фиксируют последствия паводка для дальнейшей адресной помощи жителям. Силами РСЧС оказывается вся необходимая поддержка, ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.
Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России, особенно при весенних половодьях и обильных ливневых дождях на малых горных реках. 5 мая на территории республики введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС.