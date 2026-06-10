Axios: США проводят третью волну ударов по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что военные не оставят ни одно нападение без ответа. В КСИР заявили, что Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в ответ на удары США.