Axios: США проводят третью волну ударов по Ирану

Соединённые Штаты проводят третью волну ударов по территории Ирана, заявил корреспондент издания Axios Барак Равид.
Он уточнил, что ссылается на информацию, полученную от источников.
«Теперь идёт третья волна ударов, сообщил американский чиновник», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.
По данным Press TV, несколько взрывов произошли в городе Джаск. Кроме того, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, очередная серия взрывов произошла на острове Кешм.
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, США «будут обязаны ответить».
В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.