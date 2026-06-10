Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США проводят третью волну ударов по Ирану

Соединённые Штаты проводят третью волну ударов по территории Ирана прогремели взрывы, заявил корреспондент издания Axios Барак Равид.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты проводят третью волну ударов по территории Ирана, заявил корреспондент издания Axios Барак Равид.

Он уточнил, что ссылается на информацию, полученную от источников.

«Теперь идёт третья волна ударов, сообщил американский чиновник», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.

По данным Press TV, несколько взрывов произошли в городе Джаск. Кроме того, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, очередная серия взрывов произошла на острове Кешм.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном. По словам Трампа, США «будут обязаны ответить».

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый вертолёт Apache.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что военные не оставят ни одно нападение без ответа. В КСИР заявили, что Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в ответ на удары США.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше