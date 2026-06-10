Трагедия в семье Гарика Харламова: его мама стала вдовой после 35 лет брака

Мама известного комика Гарика Харламова, Наталья Игоревна, поделилась печальной новостью о смерти своего супруга, с которым она прожила 35 лет. В своем обращении она выразила глубокую скорбь и благодарность за годы совместной жизни.
В социальных сетях Наталья Игоревна сообщила о кончине своего мужа Гочи Малания, который ушел из жизни на 74-м году. Она написала: «Гоча Малания. 1952−2026. Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь… Спасибо за 35 лет жизни… Спасибо за наших детей…». Причины смерти не были уточнены.
Эта трагическая новость вызвала волну поддержки от подписчиков Натальи Игоревны, которые выражали соболезнования и поддержку в комментариях: «Наталья Игоревна, сочувствую вам. Царствие небесное вашему супругу», «Соболезную. Царствие небесное ему».
На данный момент Гарик Харламов не сделал официальных заявлений по поводу смерти своего отчима. Напомним, что в 2018 году он также потерял родного отца, которому было всего 56 лет.
Наталья Игоревна развелась с отцом Гарика в 90-х годах, после чего она и ее сын переехали в США. Там Гарик подрабатывал, а позже вернулся в Россию, где начал строить свою карьеру. Смерть Гочи Малания стала еще одной утратой в жизни артиста, который уже пережил потерю близкого человека.