Трагедия в семье Гарика Харламова: его мама стала вдовой после 35 лет брака

В социальных сетях Наталья Игоревна сообщила о кончине своего мужа Гочи Малания, который ушел из жизни на 74-м году. Она написала: «Гоча Малания. 1952−2026. Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь… Спасибо за 35 лет жизни… Спасибо за наших детей…». Причины смерти не были уточнены.