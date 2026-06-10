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Стали известны ужасы в котле Константиновки: главная новость СВО 10 июня

Ситуация в Константиновке для ВСУ становится всё жёстче с каждым днём. ВС РФ перекрыли все возможные пути отступления и доставки припасов. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал об обстановке в городе.

Источник: Аргументы и факты

Запертые в Константиновке боевики ВСУ сдают позиции. Российские военные обошли город с юга, востока и запада. Константиновка полностью простреливается ВС РФ, снабжение гарнизона практически перерезано.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что оставшийся в городе гарнизон ВСУ заперт без малейших надежд на подкрепление.

«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение. Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают», — сказал Матвийчук.

По словам военного эксперта, сейчас в Константиновке остаются от пяти до десяти тысяч боевиков ВСУ.

«Украинское командование перебрасывало туда какие‑то части. Очень многие дезертировали, очень многие были уничтожены. Точные цифры сейчас назвать затруднительно. В пределах от 5 000 до 7 000, максимум — до 10 000», — отметил он.

Собеседник издания обратил внимание на то, что противник может попытаться деблокировать запертых в городе боевиков.

«Думаю, какие‑то попытки деблокирования будут производиться, но участь этого гарнизона решена. Он будет или уничтожен, или взят в плен. Думаю, в течение нескольких недель всё разрешится», — резюмировал Матвийчук.