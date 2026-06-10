Стали известны ужасы в котле Константиновки: главная новость СВО 10 июня

Запертые в Константиновке боевики ВСУ сдают позиции. Российские военные обошли город с юга, востока и запада. Константиновка полностью простреливается ВС РФ, снабжение гарнизона практически перерезано.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что оставшийся в городе гарнизон ВСУ заперт без малейших надежд на подкрепление.
«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение. Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают», — сказал Матвийчук.
По словам военного эксперта, сейчас в Константиновке остаются от пяти до десяти тысяч боевиков ВСУ.
«Украинское командование перебрасывало туда какие‑то части. Очень многие дезертировали, очень многие были уничтожены. Точные цифры сейчас назвать затруднительно. В пределах от 5 000 до 7 000, максимум — до 10 000», — отметил он.
Собеседник издания обратил внимание на то, что противник может попытаться деблокировать запертых в городе боевиков.
«Думаю, какие‑то попытки деблокирования будут производиться, но участь этого гарнизона решена. Он будет или уничтожен, или взят в плен. Думаю, в течение нескольких недель всё разрешится», — резюмировал Матвийчук.