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СМИ: На Украине задерживают выдачу загранпаспортов из-за нехватки бланков

На Украине возникли проблемы с выдачей заграничных паспортов, граждан предупреждают об ожидаемых задержках. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».

На Украине возникли проблемы с выдачей заграничных паспортов, граждан предупреждают об ожидаемых задержках. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, в одном из киевских подразделений «Паспортного сервиса» пояснили, что не хватает бланков.

— Если заказывать срочное изготовление документа (эта услуга стоит 2530 гривен (4 048 рублей — прим. «ВМ»), то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно, — цитирует слова сотрудницы одного из киевских подразделений «Паспортного сервиса» «Известия».

Кроме того, украинцы испытывают сложности при записи на оформление загранпаспортов: онлайн-запись доступна только через неделю, а в живой очереди приходится стоять несколько часов. В публикации отмечается, что такой ажиотаж может быть связан с началом сезона отпусков.

В январе стало известно, что Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

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