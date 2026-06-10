СМИ: На Украине задерживают выдачу загранпаспортов из-за нехватки бланков

На Украине возникли проблемы с выдачей заграничных паспортов, граждан предупреждают об ожидаемых задержках. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, в одном из киевских подразделений «Паспортного сервиса» пояснили, что не хватает бланков.
— Если заказывать срочное изготовление документа (эта услуга стоит 2530 гривен (4 048 рублей — прим. «ВМ»), то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно, — цитирует слова сотрудницы одного из киевских подразделений «Паспортного сервиса» «Известия».
Кроме того, украинцы испытывают сложности при записи на оформление загранпаспортов: онлайн-запись доступна только через неделю, а в живой очереди приходится стоять несколько часов. В публикации отмечается, что такой ажиотаж может быть связан с началом сезона отпусков.
В январе стало известно, что Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.