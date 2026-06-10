СМИ: На Украине задерживают выдачу загранпаспортов из-за нехватки бланков

— Если заказывать срочное изготовление документа (эта услуга стоит 2530 гривен (4 048 рублей — прим. «ВМ»), то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно, — цитирует слова сотрудницы одного из киевских подразделений «Паспортного сервиса» «Известия».