В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим ЧС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 7 и 8 июня в Красноярском крае и Иркутской области зарегистрированы 80 новых лесных пожаров, 60 очагов — грозового происхождения. Причина остальных возгораний — человеческий фактор.
Ликвидировано более 30 лесных пожаров.
По состоянию на 9 июня в Красноярском крае были зарегистрированы 6 новых лесных пожаров. Ликвидированы 6 лесных пожаров. На тушении работают 445 человек, 33 единицы техники.
В Енисейском, Туруханском муниципальных образованиях введен режим ЧС, отмечает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Для мониторинга обстановки, доставки сил и средств на тушение труднодоступных пожаров Авиалесоохрана Красноярского края и Авиалесоохрана Иркутской области привлекли более 50 самолетов и вертолетов.
Для помощи Красноярскому краю в тушении труднодоступных лесных пожаров, действующих в шелкопрядниках, парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны будут проводить взрывные работы для прокладки минерализованных полос.
В ближайшие дни на территории края сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность по условиям погоды. Температура воздуха составит до +25 ℃ и выше, прогнозируются грозы и порывы ветра до 10 м/с.