Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год

«Многие думают: раз ничего не болит, значит, я здоров. Однако каждый год даже человеку, у которого нет жалоб на здоровье, нужно проходить ряд обследований, чтобы исключить риски и не пропустить “тихие” заболевания», — рассказала Смирнова.