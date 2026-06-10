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Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год

Врач Смирнова: обследования надо проходить ежегодно, даже если ничего не болит.

МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Врачи рекомендуют добавить к традиционным обследованиям, предусмотренным в рамках диспансеризации, еще ряд анализов, которые помогут не пропустить так называемые «тихие» болезни, — это биохимия крови, проверка липидного профиля и гормоны щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

«Многие думают: раз ничего не болит, значит, я здоров. Однако каждый год даже человеку, у которого нет жалоб на здоровье, нужно проходить ряд обследований, чтобы исключить риски и не пропустить “тихие” заболевания», — рассказала Смирнова.

Врач напомнила, что в первый этап диспансеризации входит общий анализ крови, который покажет анемию, воспаление, глюкоза крови — она определяет риск диабета, уровень холестерина, который покажет риск атеросклероза, инфаркта. Кроме того, в этот же список входят анализ кала на скрытую кровь (чтобы исключить рак кишечника), флюорография — исключит туберкулез, рак легких, маммография для женщин и простат-специфический антиген.

«Но терапевты для ежегодного чек-апа советуют добавить еще ряд исследований, которых достаточно, чтобы не пропустить “тихие” болезни вроде раннего атеросклероза, диабета или анемии. Это биохимия крови — проверка печени, почек и риска диабета, липидный профиль — главный маркер риска инфаркта и инсульта», — отметила Смирнова.

Также врач посоветовала ежегодно сдавать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, Ат-тпо) и общий анализ мочи, который расскажет о состояние почек.

При этом важно, чтобы анализы интерпретировал только врач. Расшифровка из интернета не позволит грамотно проанализировать результаты исследований, напомнила специалист.