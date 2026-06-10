Как многодетным получить новый налоговый вычет?

С 1 июня 2026 года семьи с тремя и более детьми могут подать заявление на возврат части уплаченного подоходного налога, рассказала юрист Марина Кондратюк. Это не классическое пособие, а перерасчёт НДФЛ по пониженной ставке 6% с возвратом разницы на ваш счёт.