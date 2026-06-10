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Как многодетным получить новый налоговый вычет?

Подать заявление на новую выплату от государства удобнее всего через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции.

Подать заявление на новую выплату от государства удобнее всего через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции.

С 1 июня 2026 года семьи с тремя и более детьми могут подать заявление на возврат части уплаченного подоходного налога, рассказала юрист Марина Кондратюк. Это не классическое пособие, а перерасчёт НДФЛ по пониженной ставке 6% с возвратом разницы на ваш счёт.

Максимальная сумма, которую можно вернуть, достигает 189 тыс. руб., но получить её реально лишь при высокой официальной зарплате.

Требуется выполнить три обязательных пункта.

Первое: супруги должны работать легально, получать полностью «белую» зарплату. Доходы в конвертах права на возврат не дают.

Второе: общий заработок семьи делится на всех её членов, и сумма, приходящаяся на каждого, не должна превышать полтора прожиточных минимума, установленных в Красноярском крае. Даже небольшое превышение лимита приведёт к отказу.

Третье: полное отсутствие непогашенных долгов по алиментам.

Подать заявление удобнее всего через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции.