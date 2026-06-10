Ожог волосяных сосочков: Трихолог рассказала о неочевидной причине облысения у мужчин летом

«Если у вас есть генетическая предрасположенность к облысению (высокий лоб, поредевшая макушка), солнце резко ускоряет процесс. UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в 2−3 раза. Это как поливать сорняк ядохимикатами: то, что могло редеть к 50 годам, вы полностью потеряете уже к 30−35», — предупреждает специалист.