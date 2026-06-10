Минпросвещения: число бюджетных мест в колледжах вырастет на 30 тыс. в 2026 году

«В этом году мы увеличиваем, также отталкиваясь от рынка труда, синхронизируясь с кадровой потребностью. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году оно увеличится практически на 30 тыс. и составит где-то около 880 тыс. бюджетных мест. Это на всех направлениях, но в основном, большая часть из них, почти 60%, — это технические профессии и специальности», — сказал Желонкин на полях ПМЭФ.