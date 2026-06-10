Минпросвещения: число бюджетных мест в колледжах вырастет на 30 тыс. в 2026 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в колледжах увеличится примерно на 30 тыс. и составит около 880 тыс., при этом почти 60% из них приходится на технические профессии и специальности в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.
«В этом году мы увеличиваем, также отталкиваясь от рынка труда, синхронизируясь с кадровой потребностью. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году оно увеличится практически на 30 тыс. и составит где-то около 880 тыс. бюджетных мест. Это на всех направлениях, но в основном, большая часть из них, почти 60%, — это технические профессии и специальности», — сказал Желонкин на полях ПМЭФ.
При этом средний балл аттестата поступающих в колледжи составляет около 4,0.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.