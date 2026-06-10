В Красноярском крае выбрали лучшего сварщика

«“Лучший по профессии” — это не только соревнование, а инструмент продвижения востребованных на рынке труда рабочих специальностей. В службе занятости представлено более тысячи вакансий для сварщиков — это прямое подтверждение устойчивого спроса со стороны работодателей региона», — прокомментировал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.