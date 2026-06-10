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В Красноярском крае выбрали лучшего сварщика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В теоретической части соревнований оценивали знания по сварке, охране труда и технике безопасности. В практической конкурсанты за 90 минут должны были сварить два образца по чертежам и технологическим картам.

Площадкой соревнований стал Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики, отмечает пресс-служба регионального агентства труда и занятости.

Лучший результат показал Антон Диваков (АО «Транснефть-Западная Сибирь»). На втором месте — Роман Гарин (АО «Транснефть-Западная Сибирь»), на третьем — Михаил Пузанов (ООО «БТС-Красноярск»).

«“Лучший по профессии” — это не только соревнование, а инструмент продвижения востребованных на рынке труда рабочих специальностей. В службе занятости представлено более тысячи вакансий для сварщиков — это прямое подтверждение устойчивого спроса со стороны работодателей региона», — прокомментировал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

Награждение состоится в Красноярске 26 июня на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Победитель регионального этапа представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса в Перми.