В ГД считают, что банки должны компенсировать людям необоснованные блокировки

Как отметил депутат, волна блокировок банковских счетов началась в январе 2026 года. «Требуется законодательное решение. И это, конечно, за счет тех, кто настроил свои алгоритмы так, что они счета заблокировали и люди пострадали — это банки», — сказал Нечаев, отметив, что соответствующий проект «разрабатывается». По его словам, приказ ЦБ РФ о критериях подозрительных операций содержал достаточно конкретные требования, однако сами кредитные учреждения «донастроили» их так, что «появилась размытость».