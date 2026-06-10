В ГД считают, что банки должны компенсировать людям необоснованные блокировки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» разрабатывают инициативу, которая предусматривает компенсацию гражданам за блокировку счетов в случаях, когда банки необоснованно посчитали переводы средств подозрительными. Об этом рассказал в интервью ТАСС лидер партии Алексей Нечаев.
Как отметил депутат, волна блокировок банковских счетов началась в январе 2026 года. «Требуется законодательное решение. И это, конечно, за счет тех, кто настроил свои алгоритмы так, что они счета заблокировали и люди пострадали — это банки», — сказал Нечаев, отметив, что соответствующий проект «разрабатывается». По его словам, приказ ЦБ РФ о критериях подозрительных операций содержал достаточно конкретные требования, однако сами кредитные учреждения «донастроили» их так, что «появилась размытость».
Нечаев подчеркнул, что партия «Новые люди» открыла штаб по содействию оперативной разблокировки банковских счетов. «По первой волне случаев уже есть директивы Центрального банка конкретным банковским организациям, чтобы они людям счет разблокировали и больше так не делали. Но это вручную невозможно, это надо делать системной практикой. Поэтому закон, скорее всего, пригодится», — подытожил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
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