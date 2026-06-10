С 1 сентября в России появится врач по медицине здорового долголетия

Эти специалисты будут заниматься профилактикой возрастных заболеваний, сохранением здоровья пациентов старших возрастных групп. Нововведение позволит системно подойти к вопросам продления здорового долголетия россиян. Подготовка таких врачей уже ведется в рамках образовательных программ, посвященных превентивной медицине. Ожидается, что в ближайшие годы потребность в специалистах нового профиля составит несколько тысяч человек по всей стране. Источник: «Известия».