Мэр Новосибирска выступил против бетонных полусфер на улицах города

На совещании в городской администрации Новосибирска 9 июня мэр Максим Кудрявцев раскритиковал внешний вид улиц и элементов ограничения парковки. Особое внимание он уделил бетонным полусферам, которые начали массово устанавливать в городе с прошлого года.
По словам мэра, такие конструкции выглядят неэстетично и создают визуальный шум в городской среде. Он подчеркнул, что бетонные полусферы не вписываются в общий облик города и перегружают его пространство.
Максим Кудрявцев предложил пересмотреть подход к благоустройству улиц. Он отметил, что бетонные элементы можно заменить на более аккуратные и эстетичные решения. В качестве альтернативы мэр предложил использовать вазоны с цветами и другие декоративные малые архитектурные формы.
Отдельно глава города обратил внимание на то, что в центре Новосибирска бетонные полусферы часто устанавливают прямо на асфальте для обозначения парковочных мест. Он выразил мнение, что для таких задач следует искать более продуманные и элегантные решения.
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Татьяна Картавых