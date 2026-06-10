ВС США атаковали ряд объектов Ирана, Тегеран заявил о жестких мерах: что происходит на Ближнем Востоке

Американский лидер Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану. Он допустил возможность проведения военной операции в государстве с высадкой американского спецназа. Такой сценарий может быть реализован, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном окажутся безрезультатными, сказал Дональд Трамп. По его утверждению, либо военные США снова войдут на территорию Ирана, либо сохранят блокаду Тегерана. Глава Белого дома назвал более мощным второй вариант. Однако он применим только в случае неудачного завершения переговоров.