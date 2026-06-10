Искусство времен «оттепели» можно увидеть во Владивостоке

В Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева открылась выставка, которая предлагает новый взгляд на эпоху «оттепели». Она смещает фокус с общеизвестных столичных сюжетов на самобытную культурную историю советского Дальнего Востока. Это глубокое исследование того, как в 1960-х годах формировалась современная идентичность региона и его главного города — Владивостока.