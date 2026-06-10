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Искусство времен «оттепели» можно увидеть во Владивостоке

Выставка «Москва — Космос — Владивосток» (0+) проходит в музее имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева открылась выставка, которая предлагает новый взгляд на эпоху «оттепели». Она смещает фокус с общеизвестных столичных сюжетов на самобытную культурную историю советского Дальнего Востока. Это глубокое исследование того, как в 1960-х годах формировалась современная идентичность региона и его главного города — Владивостока.

Владивосток в то время называли «нашим советским Сан-Франциско», и проект является частью масштабной передвижной выставки «Другая Оттепель». Его главная задача — ревизия малоизученных региональных сюжетов середины XX века. Выставка построена как графическое путешествие и состоит из четырех тематических залов.

Первый раздел, «За далью — даль», посвящен освоению огромных пространств, масштабному строительству заводов, ГЭС и магистралей. Художники-путешественники привозили из командировок новый визуальный язык. Второй зал, «Возрожденные народности», рассказывает о художественном освоении региона и взаимодействии с культурами коренных народов. В этот период они стали восприниматься как ценное наследие.

Третий раздел, «На морях и за морями», погружает в атмосферу портового города. Главными героями становятся моряки, труженики промышленности и великая природа. Доминирует прибрежный пейзаж, где маленькая фигура человека теряется на фоне туманных сопок и океана. Финальный зал, «Владивосток. Путеводитель по оттепельному городу», посвящен ключевым проектам 1960-х: визиту Никиты Хрущева, плану объединения Большого Владивостока и флотилии «Советская Россия».

Экспозиция показывает, как менялась повседневная жизнь города: появились новые дома для отдельной жизни, были созданы Дальтелефильм и Дальиздат, запечатлевшие молодость Владивостока. Центральным понятием выставки становится «О-стиль» — уникальный графический мир дизайна и книжной иллюстрации, сформированный художниками того времени.

Выставка объединяет работы из собраний ведущих музеев страны и частных коллекций. Она представляет широкой публике имена таких мастеров, как Май Митурич, Павел Кондратьев, Дмитрий Брюханов и других. Выставка во Владивостоке — это попытка создать «путеводитель» по региональной оттепели. Она показывает, как на стыке романтики дальних странствий, суровой красоты природы и технологического оптимизма рождалась новая визуальная культура региона.

Выставка проходит в главном корпусе музея на Светланской, 20 до 13 сентября. Тематическая экскурсия начинается ежедневно в 16:00.