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Веломарафон «Красспорт» объединил 560 любителей спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В окрестностях Красноярска состоялся легендарный веломарафон «Красспорт».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В окрестностях Красноярска состоялся легендарный веломарафон «Красспорт».

В двадцать третьей по счету гонке стартовали 560 участников из 59 городов и населенных пунктов России.

Гонка проходила по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Участникам предстояло проехать 102 км: 64 из них — асфальт, 38 — гравийная дорога и бездорожье. Испытывала велогонщиков и 30-градусная жара, заставившая сойти с дистанции 34 байкера, отмечает пресс-служба коайспорта.

Абсолютными победителями велосражения стали Алексей Минин из Барнаула и Виктория Мельникова из Железногорска.

Каждый участник, преодолевший дистанцию марафона, получил сувенирную медаль. Победители и призеры в каждой возрастной группе — грамоты, медали и призы, а тройки призеров в абсолютном зачете — еще и кубки.