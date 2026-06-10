Веломарафон «Красспорт» объединил 560 любителей спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В окрестностях Красноярска состоялся легендарный веломарафон «Красспорт».
В двадцать третьей по счету гонке стартовали 560 участников из 59 городов и населенных пунктов России.
Гонка проходила по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Участникам предстояло проехать 102 км: 64 из них — асфальт, 38 — гравийная дорога и бездорожье. Испытывала велогонщиков и 30-градусная жара, заставившая сойти с дистанции 34 байкера, отмечает пресс-служба коайспорта.
Абсолютными победителями велосражения стали Алексей Минин из Барнаула и Виктория Мельникова из Железногорска.
Каждый участник, преодолевший дистанцию марафона, получил сувенирную медаль. Победители и призеры в каждой возрастной группе — грамоты, медали и призы, а тройки призеров в абсолютном зачете — еще и кубки.